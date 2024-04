Az Ázsia Expressz forgatására juttatták ki hozzá a meglepetést.

Továbbra is gőzerővel zajlik az Ázsia Expressz új évadának forgatása a Fülöp-szigeteken, Ördög Nóra pedig ezúttal is mindennap megoszt egy rövid videós összegzőt napjáról az Instagram-oldalán. Ezeknek hála láthattuk már, hogy az időjárás nem mindig könnyíti meg a stáb dolgát, most pedig többek között a hoteljükben vendégeskedő állatokról is beszámolt a műsorvezető.

„Tele van a folyosó gekkókkal” – magyarázta Ördög, és mutatott is egyet a falon hűsölő hüllők közül, majd egy csótánnyal is találkoztak sminkelés közben, csak az gyorsan köddé vált. A második hajsza napján hajókázás, strandolás és egy messziről érkezett ajándék kibontása is a programok között szerepelt:

Miklósa Erika kislánya küldött nekem egy rajzot még a Televíziós Újságírók Gáláján, képzeljétek el, hogy kijutott hozzám! Ez egy kutyus! Nagyon szépen köszönöm!

– árulta el a tévés mosolyogva, a kamera felé fordítva a kedves meglepetést.