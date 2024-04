El is mondta neki a kimenetele előtt.

Ahogy azt korábban megírtuk, Till Attila és Stohl András is nekivág közösen az Ázsia Expressz új évadának. Bár korábban egyikük sem tűnt fel realitykben játékosként, máris sokan komoly esélyesként emlegetik őket, ha látalanban is egyelőre. Most a Ripost Stohl András lányát, Stohl Lucát kérdezte arról, mit szólt hozzá, hogy apja is szerepelni fog a TV2 kaland-realityjében. Mint mondta, számára nagyon izgalmas lesz látni, hogy a versenyzők, akiket amúgy csillogó díszletek és komfortos körülmények között ismerhettünk meg, hogyan viselkednek majd teljesen más helyzetben.

Szerintem apu nagyon jó páros lesz Tillával, jól ismerem mindkettőjüket. Egyedül a nagy melegtől tartok, hogy ne kapjanak hőgutát, apu már nem 30 éves, remélem, bírni fogja a meleget, és hogy hamar felveszik majd őket, hogy ne álljanak sokat 40 fokban az aszfalton. Mindketten hasonlóak abban a tekintetben, hogy ha megkapják a feladatot és bekapcsol a kamera, ők felpörögnek és nem fognak finomkodni.

– fogalmazott a híradós, aki egyébként örül, hogy édesapja bevállalta a kalandot: „Csak azt javasoltam neki, hogy ne akarjon belehalni, nem ér annyit az egész, hogy valami baja legyen. Összességében véve pedig, élvezzék ki, hiszen olyan helyekre juthatnak el ezáltal, ahová mások nem.” – tette hozzá.