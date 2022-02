A BL-címvédő nincs a top 5-ben, ahonnan egy a nyolcba sem juthat!

16. RB Salzburg (osztrák) – 17 pont

A keret összértéke: 203,55 millió euró

Az osztrák tehetségnevelő gárda megítélése rögvest elég egyértelmű lett, hiszen csak ketten nem helyeztük az utolsó két együttes közé – és ezen a két listán is csak a 14. helyen zárt. A salzburgiaknál már az is nagy szónak számít, hogy a télen nem gyengült az együttes, hiszen tavaly januárban Szoboszlai Dominik, egy évvel korábban pedig Erling Haaland és Minamino Takumi is távozott, a BL-továbbjutás kiharcolásával viszont a nagy távozásokat egyelőre sikerült elodázni.

Mondjuk ez valóban csak idő kérdése, hiszen gyakorlatilag készpénznek vehető, hogy a gárda jelenlegi legnagyobb értéke, az idényben 18 gólos Karim Adeyemi a haalandi utat követve Dortmundban köt ki. a 20 éves német–nigériai támadó piaci értékét 35 millió euróra taksálják.

A mostani ellenfél Bayern Münchennel az előző kiírás csoportkörében otthon a 79. percig 2–2-re álltak, akkor azonban beindult a bajor henger, és 2–6 lett a vége – Németországban 3–1-re győzött a házigazda.

15. Lille (francia) – 24 pont

A keret összértéke: 239,3 millió euró

Hát, nem voltunk elájulva a G csoporttól, de ez persze aligha meglepő. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy ha a Lille, RB Salzburg, Sevilla, Wolfsburg négyes kedd és szerda helyett csütörtökönként vív meg egymással (értsd: a BL helyett az Európa-ligában), az sem tűnik fel senkinek...

Nem véletlen, hogy a bajnokságban csupán 10. helyen álló címvédőért sem sorakoztak a jobbnál jobb pontszámok, persze az együttes nyári lerablása után benne volt a pakliban a visszaesés.

A mostani keret húzóneve a 22 éves kanadai–amerikai Jonathan David. az 50 milliós támadó egymaga több gólt szerzett (16), mint az őt követő hármas összesen (12).

A három kör után egy góllal és két döntetlennel álló francia gárda azért a folytatásra összekapta magát, és mindhárom riválist megverve behúzta a csoportelsőséget, jutalma pedig a BL-címvédő Chelsea lett.

A két együttes a 2019–2020-as csoportkörben találkozott, akkor mindkétszer 2–1-re nyert az angol csapat.

14. Benfica (portugál) – 33 pont

A keret összértéke: 270,5 millió euró

A portugál együttes a BL egyik nagy szenzációját jelentette azzal, hogy a Barcelona ellen megszerzett négy pontjának köszönhetően megelőzték, így kiejtették a katalán riválisukat az elitsorozatból.

Itt is egy 22 éves támadóra kell elsősorban felhívni a figyelmet, az uruguayi Darwin Núnez (32 millió euró) 27 fellépésen 23-szor volt eredményes, de a 28 éves portugál jobbszélső, Rafa Silva (28 millió euró) 11 gólOS + 15 gólpasszos idénye is kalapemelésT érdemel.

Patinás párharcot láthatnak itt a nézők, hiszen a lisszaboniak kétszer (1961, 1962), az amszterdamiak négyszer (1971, 1972, 1973, 1995) hódították el a trófeát (további öt, illetve két vesztes döntő mellett), de mint látható, azért a legnagyobb sikereiket nem mostanában aratták.

13. Sporting CP (portugál) – 36 pont

A keret összértéke: 251,7 millió euró

A G csoport két résztvevőjét a két portugál követi, a bajnoki helyezésnek megfelelően – a veretlenül éllovas Porto (60) mögött ugyanis a Sporting (54) a második, a Benfica (50) a harmadik a tabellán. A liga legjobb védekezését találhatjuk itt az engedett 15 góllal, és itt is volt egy meglepő nagyvadejtés, hiszen a Dortmundot sikerült megelőzni a továbbjutás érdekében.

Rendkívül kiegyenlített munkamegosztás zajlik támadófronton, hiszen Pedro Goncalves (13+9), Paulinho (12+6), Pablo Sarabia (11+9) és Nuno Santos (9+6) is legalább 15 kanadai pontot termelt az idényben, és kell ejtenünk egy szót a már nyolc gólpassznál járó jobbhátvédről, Ricardo Esgaióról is.

Az persze nem segíti a lisszaboniak dolgát, hogy a 38 milliós piaci értékével házi legjobb Pedro Goncalves egy korábbi lábfejsérülés után ezúttal izomproblémákkal küzd, ami miatt ki kellett hagynia a Porto elleni szuperrangadót (2–2).

Ja, és az sem, hogy az ellenfél Manchester Citynél 12 futballistát is magasabbra taksálnak...

Persze az azért kellemes emlék lehet, hogy a két gárda tíz évvel ezelőtti El-párharcában a portugálok a hazai 1–0-s siker után idegenben már 2–0-ra vezettek a szünetben, és bár az utolsó fél órában az angolok berámoltak három gólt, az idegenben szerzett gólok ekkor még számítottak, így a Sporting ment tovább.

12. Villarreal (spanyol) – 45 pont

A keret összértéke: 367 millió euró

Az Európa-liga címvédője ötödik spanyol csapatként került, és a Sevillával, valamint a Barcelonával ellentétben továbbjutott a legjobb 16 közé. No, nem volt egyszerű a menet, hiszen a pocsék időjárási körülmények miatt az Atalanta otthonában lévő csoportzárón a házigazda olaszok azzal a tudattal léptek pályára, hogy ha legyőzik riválisukat, akkor ők végeznek a második helyen – a „sárga tengeralattjáró” viszont 51 perc alatt elsüllyesztette a bergamói álmokat.

A bajnokságban 7. helyen álló együttesnél eddig csak Gerard Moreno (40 millió euró) lépte át a tízgólos határt az idényben (11), viszont három meccs óta nem kaptak gólt, legutóbb a Real Madriddal szemben húzták le a rolót (0–0).

11. Juventus (olasz) – 73 pont

A keret összértéke: 566,4 millió euró

Itt az első nagyobb szakadék az erősorrendünkben a pontszámokat illetően, az utolsó ötös elég jól elkülönül. Jön rögvest a spanyolok ellenfele, összhelyezésben ez holtversenyben a legrosszabb párharcunk, összpontszámban is csak az Ajax–Benfica szorul e mögé. A torinóiak éltek már meg szebb időszakokat, a kilencéves bajnoki aranyszéria tavaly megtört, Cristiano Ronaldo is távozott, a gárda pedig négy nyeretlen meccs után a 18. helyen állt, majd négy győzelem után jött három újabb nyeretlen találkozó, így a novembert a 9. pozícióban kezdték.

Azóta azért belerázódott a Juve, november 27. óta veretlen a bajnokságban és már BL-indulást érő helyen áll, a kupában várják a Fiorentina elleni elődöntőt, épp az onnan megkaparintott Dusan Vlahoviccsal a fedélzeten.

Azzal, hogy a torinóiakat otthon 4–0-ra kiütő Chelsea a záráson a 94. percben pontokat hullajtott Szentpéterváron, az olaszok a csoportelsőséget is megszerezték, de Federico Chiesát már hiába keressük ebben az idényben a pályán, sérülés miatt ő már nem segíthet a gárdán.

10. Atlético Madrid (spanyol) – 75 pont

A keret összértéke: 646,5 millió euró

A spanyol címvédő nem a legjobb idényét futja, a bajnokságban csak az ötödik helyen áll, a kupából búcsúzott, a Szuperkupában az elődöntőben maradt alul, a korábban remek védelem pedig a legutóbbi hat tétmeccsen 15 gólt kapott.

Persze azt is jegyezzük meg, hogy az előző három fellépésén cserébe lőtt is kilencet, szóval a korábbi évek 1–0-s játékai mostanában finoman szólva sem jellemzők, ennek ellenére még mindig a kapus Jan Oblak (60 millió euró) a gárda egyik, ha nem a legnagyobb erőssége.

A BL-továbbjutás is minden volt, csak fáklyás menet nem, a Porto elleni 0–0 és a Milan elleni 97. perces büntető (2–1) jó alapot jelentett, de erre három vereség jött, a Liverpool oda-vissza, az olasz együttes Madridban nyert, és hirtelen az utolsó helyre csúsztak a „matracosok”. A záráson a portói siker viszont arra elég volt, hogy a második hely meglegyen.

Most újra egy angol együttes, a Manchester United törhet borsot Diego Simeonéék orra alá.

9. Ajax (holland) – 78 pont

A keret összértéke: 364,3 millió euró

Ha csak pusztán a számokat nézzük, nem lehet nem csodálni az Ajax szezonját, ahogyan ezt már korábban fel is dolgoztuk egyszer.

Azóta sem nagyon lassítanak az amszterdami fiatalok, hiszen a bajnokságban 22 forduló elteltével leírni is döbbenetes, de 69–5-ös (!) gólkülönbséget tudnak felmutatni. Más kérdés, hogy az öt kapott gól ellenére három döntetlen és két vereség is becsúszott már.

A kupában három meccsen 18–0 a mérleg, a BL-csoportkörben pedig 6 meccs, 6 győzelem és 20–5-ös gólkülönbség, ami még akkor is szenzációs, ha a Sporting, Dortmund, Besiktas hármasnál valóban lehetett volna erősebbet is elképzelni.

Sébastian Haller (30 millió euró) mesternégyessel debütált az elitsorozatban: mind a hat csoportmeccsén betalált, összesen tízszer, ezzel vezeti a góllövőlistát, az idényben pedig 27 tétmeccsen 28 találat és nyolc gólpassz a mérlege. Ki kell még emelni Dusan Tadicsot is: a 33 éves karmester kilenc gólja mellett 18-at készített elő, mellettük pedig Antony (11+8) és a nyáron a rivális Feyenoordtól érkező Steven Berghuis (8+10) is alaposan termeli a kanadai pontokat.

Mint írtuk, a Sporting védelme a legjobb Portugáliában, az Ajax viszont két meccsen kilencszer (1–5, 4–2) vette be a lisszaboniak hálóját, és okkal bizakodhatnak a szurkolók, hogy a Benfica ellen is jók az esélyek.

8. Internazionale (olasz) – 84 pont

A keret összértéke: 550,9 millió euró

Az olasz bajnok a Napoli elleni iksszel (és a Milan győzelmével) elbukta ugyan első helyét a tabellán, városi riválisánál egy meccsel kevesebbet játszva csak egy pont a hátránya, úgyhogy még bőven a saját kezében a sorsa. A kupában a Juvéhoz hasonlóan már a négy között járnak a fekete-kékek, a Roma magabiztos legyőzése után a Milan ellen harcolhatják ki a finálét.

A BL-ben nem indult fényesen az idény, hiszen az előző csoportkörben is rivális csapatok közül a Real Madrid egymásután harmadszor is legyőzte az olaszokat, a Sahtarral szemben pedig harmadszor is 0–0 lett a vége. Mielőtt azonban még nagyobb bajba kerülhettek volna, jött a meglepetéscsapat Sheriff Tiraspol elleni oda-vissza siker, majd megtört az ukránokkal szembeni átok is, így pedig az is belefért, hogy a királyi gárda Madridban is jobbnak bizonyuljon.

Romelu Lukaku helyére Edin Dzeko (14 gól, 7 gólpassz) egészen jól szállt be, a városi riválistól érkező Hakan Calhanoglu pedig azért termeli a gólpasszokat rendesen itt is (6+9).

A Liverpoollal legutóbb 14 éve, ugyancsak a nyolcaddöntőben futott össze az Inter, akkor mindkét meccset kapott gól (2–0, 1–0) nélkül hozták le az angolok.

7. Manchester United (angol) – 87 pont

A keret összértéke: 790,25 millió euró

Az együttes, ahol olyan játékosok játszanak, mint a 90 millió eurós Bruno Fernandes, a 85 milliós Marcus Rashford és Jadon Sancho, a két világbajnok francia, Raphaël Varane (65) és Paul Pogba (55) vagy éppen Cristiano Ronaldo, mégsem akar összeállni a sztori.

Ole Gunnar Solskjaernak az állásába került a szenvedés, de azért Ralf Rangnickkal sem brillírozik a gárda, sőt, a 46,15 százalékos győzelmi mutató konkrétan az elmúlt 40 év menedzserei közül eddig a legrosszabb a klubnál.

És akkor arról most ne beszéljünk, hogy Mason Greenwood mivel kerül be játéka helyett a híradásokba...

Mindenesetre, ahol ennyi a minőségi játékos, ott egy kétmeccses párharcban bármikor összejöhet egy erős performansz, vagy ha más nem, majd megint jön Cristiano Ronaldo, és megmenti az együttest.

A 37. születésnapját nemrégiben ünneplő klasszis mind az öt csoportmeccsén betalált (összesen hatszor), a Villarreal ellen a 95. percben, az Atalanta ellen a 81. percben szerzett győztes gólt, az olaszok elleni második meccsen a 91. percben mentett pontot, a spanyolok ellen pedig a 78. percben törte meg a jeget, végül 2–0-ra nyertek a csoportot megnyerő „vörös ördögök”.

6. Chelsea (angol) – 119 pont

A keret összértéke: 883 millió euró

Itt jön az újabb szakadék, az első hatos alaposan elszakadt az üldözőktől, rögvest a címvédővel! A Bajnokok Ligája előző kiírását megnyerő csapat az első, amelynek volt első helyezése listáinkon, viszont ezt az egyet leszámítva a top 4-be sem került máshol, így pedig végül csak a hatodik helyen zárta a rangsorunkat.

Thomas Tuchel érkezése óriási lendületet adott a „kékeknek”, ez pedig az új idény elején is kitartott, meglett az európai Szuperkupa, a bajnokságban gólt is alig kaptak, a 14. forduló után 33–6-os gólkülönbséget felmutatva vezetett a City és a Liverpool előtt, a BL-ben pedig menetelt a csoportelsőség felé.

Ekkor viszont jött egy hullámvölgy, a szentpétervári botlásról már írtunk, a bajnokságban pedig elkezdett leszakadni a gárda, és bár egy meccsel kevesebbet játszott, már 16 pont a differencia a címvédővel szemben.

A klubvilágbajnokságot a napokban megnyerték a londoniak, de ahogyan ez a BL-győztesnek inkább kötelező feladat, és azért a hosszabbításban, büntetővel kiharcolt diadal sem épp segítette a helyzetüket a ranglistánkon. Persze hiába volt gond a 100 milliós Romelu Lukakuval, egy kieséses párharcban azért a Chelsea mindig képes olyat húzni, amit például egy Manchester City nem.

A Lille ellen persze akármi történik, kötelező a továbbjutás...

Fotó: Julien De Rosa / AFP Ha Lionel Messi és Kylian Mbappé egyszerre játszik ellenállhatatlanul...

5. PSG (francia) – 127 pont

A keret összértéke: 909,55 millió euró

Ezzel pedig el is érkeztünk a top 5-höz, ahonnan egy csapat még a legjobb nyolc közé sem fog bejutni! Merthogy már csak ilyen az erősorrendek szépsége, és a párizsiak ezt gyakorlatilag még az előző bajnoki idényben tették maguk számára igencsak nehézzé, mivel nem tudták megelőzni a Lille-t, és csak a második kalapba kerültek, ahonnan a Manchester City és az RB Leipzig is bekerült az ellenfelek közé.

A nyáron alaposan megerősített (Gianluigi Donnarumma, Asraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi) kirakatcsapat értékre a világ második legjobbja, ugyanakkor ezt valahogy mégsem sikerül túl gyakran viszontlátni a pályán.

Lionel Messi idénye még akkor is feledhető, ha jogosan kapta meg 2021-ben a hetedik aranylabdáját. A 20 meccsen termelt 15 kanadai pont (7+8) nála kevésnek tűnik, a BL-ben szerzett öt gól azért három győzelemben játszott döntő szerepet, közte a City 2–0-s megverésében, viszont amikor nem volt Messi-gól, akkor nem volt PSG-siker sem.

Kylian Mbappé bezzeg szárnyal: 31 meccsen 21 gól és 16 assziszt a mérlege, egyértelműen ő húzza a francia aranyat fél kézzel már tartó (24 meccs után 13 pont előny) együttes szekerét, más kérdés, hogy a nyáron egybehangzó hírek szerint épp a mostani rivális Real Madrid viszi ingyen. Most pedig a párizsi all-in eléggé olyan képet fest valóban, hogy most vagy soha.

4. Liverpool (angol) – 133 pont

A keret összértéke: 889 millió euró

Ha csak egy meccsre kellene kiállni, azon a lehető legerősebb kezdőcsapatból mindenki bevethető és jó formában van, akkor aligha tudunk olyan csapatot mondani, amely esélyesebbként várna egy mérkőzést a Liverpoolnál.

A 2019-ben BL-t, 2020-ban bajnoki címet szerző együttes előző idényét a sérülések és a keret mélységének hiánya végezte ki, ez ellen próbáltak azért tenni igazolásokkal is, meg persze az sem árt, ha nem dől ki folyamatosan mindenki.

A „vörösök” egy meccsel kevesebbet játszva is a bajnokság holtversenyben legtöbb gólját (61) tudják felmutatni még úgy is, hogy az Afrikai Nemzetek Kupája miatt két legnagyobb sztárjukat, Mohamed Szalahot és Sadio Manét egészen a torna végéig nélkülözni voltak kénytelenek.

Az egyiptomi 28 tétmeccsen 32 kanadai pontnál jár (23+9), a szenegáli 27 meccsen 11-nél (10+1), de ez is bőven belefér, mert beérett középen Diogo Jota játéka (17+3), és akkor a világ legjobban előkészítő szélső védőit, Trent Alexander-Arnoldot (16 gólpassz) és Andrew Robertsont (10 gólpassz) se felejtsük ki.

Amikor a csapat egyben van, akkor mindenki retteghet, lásd az úgynevezett halálcsoportot, amelyben az Atléticót, a Portót és a Milant is oda-vissza megverték. Most épp az Inter kezdhet félni...

3. Bayern München (német) – 138 pont

A keret összértéke: 815,75 millió euró

Ebben az összevetésben a Bayern kicsit ugyanez pepitában, annyi a differencia, hogy nem a Premier League-ben, hanem a Bundesligában lévő, lényegesen visszafogottabb mezőnyben vitézkedő csapatról beszélünk – bár pont most kapott egy óriási pofont Bochumban, de a bajnoki cím úgyis a bajoroké lesz, egy-egy botlás ide vagy oda.

A 2020-as BL-győztes számára sem jelentett gondot a másik három gárda (Barcelona, Benfica, Dinamo Kijev) ellen hatból hatot nyerni.

Az idénybeli szokásosan elképesztő gólhengerből természetesen a világ legjobb csatára, Robert Lewandowski veszi ki leginkább a részét, ő 30 tétmeccsen 37 gólt és három gólpasszt hozott össze, de Leroy Sané 30 fellépésen hozott 25 kanadai pontja (12+13), Serge Gnabry 29/20-a (12+8) is kiemelendő, de még náluk is nagyobb szerepe van Thomas Müllernek, aki 10 gólja mellett 20 asszisztot jegyez már!

A Salzburg védelmének nem lesznek könnyű estéi...

2. Real Madrid (spanyol) – 140 pont

A keret összértéke: 780 millió euró

Az utolsó pillanatban előzött a 13 elsőségével rekordgyőztes királyi gárda, amelyet hárman is a legjobbnak véltek a szerkesztőségben, négyen ugyanakkor még a dobogóra sem tették – elég szélsőséges volt tehát a megítélése, persze ebben lehet, hogy tudat alatt a PSG elleni párharc nehézsége is belejátszott itt-ott.

Az viszont biztos, hogy az előző idényben alulteljesítő együttes (azért az elődöntőig így is eljutott) egy Szuperkupát már nyert, a bajnokságban 24 meccs után négy ponttal vezet a Sevilla és 15-tel a szezonban már kétszer is legyőzött Barcelonával szemben.

A BL-ben volt egy meglepő zakó a Sheriff Tiraspollal szemben, ezt viszont öt győzelemmel feledtették a spanyolok, így magabiztosan nyerték meg a csoportjukat.

A fellendülés legnagyobb záloga, hogy az eddig is remek védekezés és Karim Benzema (24 gól, 9 gólpassz) mellett erre az idényre Vinícius Júnior is berobbant (15+10).

1. Manchester City (angol) – 151 pont

A keret összértéke: 991,3 millió euró

De még a Real három elsőségével együtt sem volt kérdéses a győztes kiléte, hiszen a Manchester City óriási fölénnyel végzett az élen – amihez persze nem ártott, hogy mind a tíz voksolónál dobogós volt a gárda!

Pep Guardiola együttesének legnagyobb erőssége egyértelműen a lehengerlő mélysége, hiszen 17 játékos is legalább 25 millió eurós piaci értékkel bír (12-en lépik át a 40-es, 10-en az 50-es határt). Itt tényleg olyan nyugodtan cserélgethet a katalán szakember, ahogyan szeretne, mert bárki is pihen, a cseréje is ugyanolyan hatékonyan tud besegíteni.

A gárda véletlenül sem egy emberről szól, nyolc játékos is legalább 10 kanadai ponttal áll, de csak Rijad Mahrez áll 16-nál jobban (16+6).

Nem véletlen, hogy a bajnoki típusú rendszerben ezzel borzasztó nehéz versenyezni, hiszen míg máshol egy-egy kulcsember kiválása vagy formahanyatlása visszaveti a csapatot, addig a Citynél nem látunk ilyen kilengéseket, nem véletlenül jött össze az elmúlt öt évben négy arany és egy ezüst a világ legkeményebb bajnokságában.

Ugyanakkor ez valahol hátrányt is tud jelenteni, hiszen hiába nyeri borzasztóan simán ezt az erősorrendet nálunk a gárda, egy meccsen azért tavaly a Chelsea például meg tudta tréfálni, és azért a riválisok közül a Liverpoolban, a Bayernben vagy akár a Realban is benne van, hogy adott napon valamelyik sztárnak jobban kijön a lépés. A Sporting elleni párharcban azért ettől aligha kell tartania Guardiolának.

Ez volt tehát a mi listánk, most önön a sor, hogy szavazzon, melyik gárdát érzi a győzelemre legesélyesebbnek!

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Február 15., kedd

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Sporting (portugál)–Manchester City (angol)

Február 16., szerda

21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol)

21.00: RB Salzburg (osztrák)–Bayern München (német)

Február 22., kedd

21.00: Chelsea (angol)–Lille (francia)

21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)

Február 23., szerda

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)

21.00: Benfica (portugál)–Ajax (holland)

VISSZAVÁGÓK

Március 8., kedd

21.00: Bayern München (német)–RB Salzburg (osztrák)

21.00: Liverpool (angol)–Internazionale (olasz)

Március 9., szerda

21.00: Manchester City (angol)–Sporting (portugál)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)

Március 15., kedd

21.00: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

21.00: Manchester United (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

Március 16., szerda

21.00: Juventus (olasz)–Villarreal (spanyol)

21.00: Lille (francia)–Chelsea (angol)

(Borítókép: A Manchester Cityt tavaly a döntőben megtréfálta a Chelsea – SUSANA VERA / POOL / AFP)