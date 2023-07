A PSG már csapattársai eladásával fenyegeti Mbappét

Többször írtunk mi is az Indexen Kylian Mbappé és a Paris Saint-Germain viharossá váló kapcsolatáról. Amit érdemes tudni az előzményekről: a világbajnok francia csatár szerződése 2024 nyarán jár le a PSG-nél, opciós joggal ezt egy évvel meghosszabbíthatja. A klub ezt szeretné, a játékos vonakodik aláírni, mivel a távozását fontolgatja.

Francia sajtóinformációk szerint a klub elnöke a napokban egy offenzív hangvételű levelet küldött a világbajnoknak, melyben leírja: vagy hosszabbít, vagy a nyáron megválnak tőle. Sőt, még gondolkodási határidőt is adott Mbappénak, amely július 31-ig tart.

Most arról szólnak a fejlemények, a Paris Saint-Germain figyelmeztette sztárjátékosát, amennyiben megpróbál jövő nyáron ingyen távozni a klubtól, úgy csapattársait is eladja a klub, ezzel egyensúlyba hozva a pénzügyi fair-play szabályait. Ennek értelmében már nemcsak saját érdekeivel próbálják befolyásolni Mbappét, hanem csapattársai jövőjével is. Egy dolog biztos, nagyon elmérgesedett a viszony a klub és játékosa között, amelyet nehezen látni, hogyan fordulhatna jobbra.