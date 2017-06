Orbánék körének végre lett egy nagy bankja

Aki eddig aggódott, hogy esetleg talán mégse Orbán és Matolcsy bizalmasainak privatizáljuk a negyedik legnagyobb magyar bankot, az most megnyugodhat. Végre

hivatalosan is előbújt a háttérből Mészáros Lőrinc is,

aki a bank 49 százaléka felett szerzett befolyást most már nyilvánosan. Persze a jelenlegi szabályozás szerint a végső haszonhúzók akár örökre titokban maradhatnak, de ez szinte már részletkérdésnek tűnik.

Az egészen durva történet előzményeiről itt olvashat, és bár rengeteg egyéb kérdés is felmerül még, a legérdekesebb az, hogy minek kellett hónapokig azzal bohóckodni, hogy egy titokzatos indiai üzletember Szingapúrból úgy érezte, hogy kell neki egy korábban szétlopott, rosszul működő nagy magyar bank, aminek egyébként például meghagyná a menedzsmentjét.

Pláne nem kellett volna összesen milliárdos tanácsadói díjakat kifizetni olyan nagy cégeknek, mint a J.P. Morgannek, a KPMG-nek vagy épp a DLA Pipernek, ha a legelején is azt mondhatta volna az MNB, hogy ez Orbán és Matolcsy bizalmasainak kell, és kész. Az etikailag erősen megkérdőjelezhető üzleteket is nagyon megdrágítja a sok felesleges színjáték, ami persze közpénzből ment, de legalább erre odafigyelhetnének a következő hasonló mutyinál.

LSL vs a nagy L – ki a felelős a Vár szétlopásáért?

Még korábban kiszivárgott egy nem nyilvános irat, ami szerint a Vár és a Várkert Bazár üzemeltetését sorozatos pénzügyi visszaélések, elképesztő szabálytalanságok és kitartó gondatlanság jellemezte. Az adatokat pedig visszatartották a kötelező átvilágítások során.

A Lázár János vezette Miniszterelnökség lenne a felelős ezért, de Lázár egyelőre inkább húzza az időt, pontosabban a miniszter még nem ért rá utánaolvasni az ügynek, mert megint túl sok más dolga van, és egyébként is kért egy másik vizsgálatot, annak az eredményét is megvárná. De ha valami huncutság derül ki, azért majd L. Simon László, korábbi államtitkár lesz a felelős, nem a mostani príma beosztottja, Gyutai Csaba, a korábbi egerszegi polgármester.

L. Simon szerint viszont lényegében Lázár sikálta el korábban is a főkópé Gyutai Csaba ügyeit, hiába jelzett neki. Gyutai cserébe erős pozícióban érezheti magát, mivel csak annyit közölt, hogy ő semmiről nem fog mondani semmit, de L. Simon hazudik.

Mi lesz az ügy vége? 820 Milyen ügynek? Nem történt semmi, minden jogszerű volt

70 L. Simont teszik ki minden állami pozíciójából és feljelentik

35 Bebizonyosodik Lázár János felelőssége, ezért a miniszter lemond, Gyutai együtt bukik vele

24 Gyutait kirúgják és feljelentik

A kincstárnál közben sztrájkolnának már az alkalmazottak az elmaradt béremelések miatt. Lázár szerint mondjuk sztrájkolni se fognak, de béremelés se lesz. Tüntettek a mentősök, a nettó 119 ezer forintos fizetésük emeléséért, a Fidesz szerint viszont jól keresnek, és még jobban fognak, és ha valaki hibás itt, az a hét évvel ezelőtti elmúltnyolcév.

Orbán és Lázár közben nagy panelprogramon gondolkoznak,

visszabontanák felső szintjeit,

de az még nem hangzott el, hogy ez pontosan mire lenne jó. Vagy mennyibe kerülne. De Hódmezővásárhelyen nagyon nem tetszik már nekik néhány romló paneltömb, ott lehetne majd a mintaprogram. Mondjuk az se egyértelmű, hogy ha találnak egy helyben esetelg elfogadható megoldást, azt mennyiben lehet felhasználni Miskolcon vagy Kelenföldön.

Közben újra ömlik az uniós ajándékpénz, ki is lőttek a beruházások emiatt. Ehhez lazábban kapcsolódóan, de az elmúlt héten kijöttek olyan érdekes elemzések is, ami szerint például 2009-2016 közt az összes közbeszerzésünk huszadát lényegében öt ember vitte el, ami elég erős koncentrációnak tűnik. Bár Simicska közben kikerült ebből az ötből. Vagy hogy a vizes vb százmilliárdjából nyolc nagyvállalkozó vitt el 74-et, fájó, hogy ennyire nem értenek semmihez jól a magyar cégek, vállakozók, csak egy ilyen szűk kör.

Ez mindennél fontosabb, mármint a szavak szintjén

Nagyot viccelt Varga Mihály miniszter is, aki szerint a kormánynak

minden másnál fontosabb

a demográfiai program. De pénzt nem adnak rá, azaz a mindennél fontosabb programot nem tervezeték bele a költségvetésbe, és nem is fogják. Varga abban bízik, hogy valami pluszpénz beesik majd, vagy elhalasztódik néhány beruházás, és akkor majd foglalkozunk ezzel. Itt utánaolvashat egyébként alaposabban a problémának.

Le kellett adni a céges beszámolókat is, ezekből kiderül például, hogy az Orbán család 1,2 milliárdot vett ki a bányáikból, ötmilliárdot kaszált a kaszinóiból Andy Vajna, de hétköznapi ember számára felfoghatatlanul jó éve volt Rogán kommunikációs profi szomszédjának is.

Az EU-ban közben azon gondolkoznak, hogy akár olyan feltételekhez is köthetnék a támogatásokat, mint például a jogállamiság megőrzése. Donald Trump felrúgta a héten a történelmi párizsi klímaegyezményt, amivel az egész világot kiakasztotta, kivéve Putyint. Az otthon erősen szorongatott Trump egyébként "nem hisz" az ember okozta globális felmelegedésben, ami egy bonyolult probléma elismerésre méltóan frappáns megoldása.

Nekünk diplomáciailag még az külön ciki Trump kapcsán, hogy Orbán hiába mozgatott meg minden lehetséges követ a CEU-tól az amerikai lobbistáiig azért, hogy találkozhasson Trumppal, csak nem jött össze. A román államfővel viszont most fog találkozni Trump, akik hozzánk képest feleannyi seggnyalást se vállaltak, ráadásul nyíltan Clintonra számítottak elnöki befutóként.

Elég sok érdemibb terrortámadás volt most Angliában, három hónap alatt 3, ezért most bejelentette May, hogy jóval keménybben fognak fellépni a radikális ideológiák és emberek ellen, és újragondolják az egész terrorelhárítási stratégiájukat. Értelemszerűen az még csak később fog kiderülni, hogy a gyakorlatban mit jelent majd.