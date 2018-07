Budapest Pride 2018

Legalább öt helyen van a menet mellett ellentüntetés, az egyik a Kodály Köröndnél, ahol Budaházy és barátai várják, hogy elvonuljon ott a menet. Az ellentüntetés egyik szervezője elmondta, hogy azért terveztek öt-hat kisebb demonstrációt sorban különböző helyszíneken, mert ha már nem tudták elérni, hogy a Pride-osok kordonok között vonuljanak, ezeken a csomópontokon legalább a rendőrök kénytelenek voltak kordonokat húzni.

A szervező egy rövid előadásban azt is megosztotta, hogy kik vannak itt: szerinte mindenki tudja, hogy a kereszténység helyett modern kori rabszolgaságot akarnak építeni, és ezért mindent megtesznek, a normális családok ellen harcolnak. "Buzik mindig is voltak, az ókortól a napjainkig, ami súlyos pszichiátriai betegség, régen is úgy kezelték. Ezek segítségre szorul beteg emberek."

Szerintük azért vannak itt az újságírók, hogy bemutassák, hogy ez milyen náci tüntetés lesz ez, „de nem lesz ez”, ezért arra kérte a motorosokat, hogy ha ideér a menet, csak bőgessék a motorokat.

Ha a Kodálynál elvonul a menet, a motorosok is mennek tovább a következő helyszínre, az Oktogonhoz.