A délutáni tüntetés az Októberi Ifjak szervezethez köthető. A diákokból álló csoport alig több mint egy hónappal ezelőtt alakult, hogy a tüntetések, tiltakozási akciók ne érjenek véget, a szervezők szerint muszáj folytatni.

Szamosi Ármin, az Októberi Ifjak szervezet tagja az Indexnek azt mondta:

Azért alakultunk, mert láttuk, hogy eddig semmilyen tüntetés, megmozdulás nem ért célt. A kormány béremelésre vonatkozó ígérete az inflációt is figyelembe véve közel sem elegendő, de emellett más problémák is vannak. Több pénzt kellene az oktatásra fordítani, és önálló oktatásügyi minisztériumra is nagy szükség lenne