Mint arról korábban az Indexen is beszámoltunk, idén rendkívüli volt a tanévkezdés hazánkban, a pedagógusok már szeptember 1-jén országszerte polgári engedetlenségi akcióba kezdtek, melynek eredményeként többeket megfenyegettek, de volt, akit a munkavégzés alól is felmentettek. Idővel a diákok és a szülők is a tanárok mellé álltak, az elmúlt időszakban száznál is több, oktatáshoz köthető eseményt szerveztek, elsősorban tankerületek, iskolák környékére.

A tiltakozók többször is hangsúlyozták, hogy nem állnak le addig, amíg el nem érik a céljukat, november 26-ára ismét tüntetést hirdettek a Kossuth térre, de már lehet tudni azt is, hogy nem a mai lesz az utolsó sztrájknap az intézményekben, a közeljövőben a szakszervezetek újabb munkabeszüntetésre készülnek.