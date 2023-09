Harry herceg, Meghan Markle és a királyi család nagy része között már évek óta ellentét feszül, amire csak rátett egy lapáttal a pár netflixes sorozata, és az idén januárban debütált, a királyi sarj által írt önéletrajzi könyv. A memoárból és a szériából közelebbről is megismerhettük a famíliát, köztük a Buckingham-palota falai mögött húzódó viszályokat. Ezzel együtt a királyi család tagjainak egy eddig a nyilvánosság elől elrejtett oldalára is fény derült, ami csak még távolabb sodorta a feleket egymástól. A sussexiek legutóbb II. Erzsébet temetésekor látogattak el együtt a szigetországba, majd a herceg egyedül vett részt III. Károly király megkoronázásán, ám családjával akkor nem találkozott.

Utoljára a néhai királynő búcsúztatóján került kontaktba rokonaival, és ugyan az Egyesült Államokba költözését követően akárhányszor Angliában járt, tett egy kitérőt a palotában, II. Erzsébet halála óta ennek vége szakadt. A királyi sarj nemrég a WellChild-díj-átadó kedvéért látogatott haza, ám a legújabb hírek szerint komoly visszautasítást kapott a palotától, ami valószínűleg csak még inkább rá fogja nyomni a bélyeget a kapcsolatukra.

Kérvényt kell benyújtania, ha látni akarja az apját

A Daily Mail információi szerint Harry herceg azután, hogy a WellChild-díj-átadó miatt Londonba utazott, megkérdezte a palotát, megszállhatna-e a windsori kastélyban, ám elutasításba ütközött. A lap azt írja, a kérését azzal az indokkal dobták vissza, hogy nem jelezte időben az érkezését. Ennek ellenére továbbra is tartózkodhat a királyi rezidenciákon, de csak abban az esetben, ha előre szól az érkezéséről. Ahogy a portál kiemeli, a Buckingham-palota valószínűleg azt is közölte a herceggel, hogy hivatalos kérelmet kell benyújtania, hogy amennyiben hazalátogat, láthassa az apját.

Ez idő alatt III. Károly a balmorali kastélyban tartózkodott, hogy ott emlékezzen meg édesanyja, II. Erzsébet halálának évfordulójáról – és a királyi sarj szintén meglátogatta a néhai királynő nyughelyét a Szent György-kápolnában. Mint kihangsúlyozták, azt nem tudni, hogy a herceg és a palota levelezéséről III. Károly tudott-e. Bár a király valamiféle békejobbot már próbált nyújtani fia felé, mivel II. Erzsébet halálának évfordulója alkalmából felajánlották neki, hogy a balmorali kastélyban maradhat édesapjával, ám ő szoros időbeosztására hivatkozva visszautasította azt. Nem is füllentett, mivel a szeptember 9. és 16. között megrendezett Invictus Játékok miatt Düsseldorfba kellett utaznia. A megnyitón ő mondta el a köszöntőbeszédet, illetve a rendezvény végén is felszólalt.

Előbbiek ismeretében úgy tűnik, hogy III. Károly látszólag rendezni szeretné viszonyát Harry herceggel, ám a trónörökösben, Vilmos hercegben ott maradhatott egy tüske, aminek fájdalma az elmúlt hónapok eseményeinek tükrében nemhogy enyhülni látszik, hanem csak még tovább fokozódik. Ahogy arról a királyi sarj a korábbiakban már beszámolt, nem bízik abban, hogy családtagjai valaha is megértik az ő álláspontját, de bocsánatkérést vár tőlük – és valószínűleg ezzel a másik fél is így van.

A tartalék

Harry herceg és édesapja, III. Károly kapcsolata sosem volt túl rózsás, ám ez a feltételezés csak a királyi sarj könyvében olvasottak, illetve a netflixes sorozatában hallottak alapján lett alátámasztva. A herceg már fiatal korában azt érezhette, hogy nagy a megkülönböztetés közte és bátyja, a trónörökös Vilmos herceg között. Ahogy arról memoárjában beszámolt, mindig a kisebbik szobát kapta, illetve édesapja, III. Károly a testvérével előbb is közölte édesanyjuk, Diana hercegné halálhírét, mint vele.

Apját úgy írta le, mint egy olyan személyt, aki sosem állt készen a szülővé válásra, és akinek mindig is nehezére esett, ha épp együttérzést kellett kimutatnia. Mint azt a kötetben megjegyezte, amikor közölte vele, hogy elhunyt az édesanyja, akkora távolságtartással kezelte őt, hogy még egy ölelést sem kapott. A sorsa azonban már sokkal korábban, a születésekor megpecsételődött, amikor III. Károly azt mondta Diana hercegnének:

Remek, adtál nekem egy trónörököst meg egy tartalékost, a munkám ezennel el van végezve

– utalva ezzel arra, hogy Vilmos herceg magasabb helyet foglal el a ranglétrán, mint ő (és végül ez a mondat adta könyvének címét: Tartalék).

Mint azt a herceg a könyvben felidézte, édesapja korábban azzal is viccelődött, hogy ő nem is a fia. Ezzel kapcsolatban egyébként már évek óta terjed egy pletyka, miszerint valójában Diana hercegné egyik volt szeretője, James Hewitt őrnagy az apja, aki a hír felreppenése óta tagadja ezen állításokat. A királyi sarj a kötetben kifejezetten ízléstelennek tartotta, hogy III. Károly ezzel viccelődött. A király valószínűleg amiatt próbált poénkodni ezzel, mivel akkoriban egy elmegyógyintézetben találkozott egy férfival, aki önmagát a valódi walesi hercegnek tartotta, a Wales hercege cím pedig akkor még III. Károlyé volt.

Ugyan sosem mondták ki, de mindig is nyílt titok volt, hogy a két herceg soha nem részesült egyenlő bánásmódban. Gyerekként viszonylag keveset érzékeltek ebből, de felnőtt fejjel már sokkal zavaróbbá váltak a megkülönböztetések, amit III. Károly sem tudott kezelni. Mindketten a katonai pályafutást választották, viszont amikor a frontra kellett menni Afganisztánba, Vilmos herceg esetében túl nagynak ítélték a kockázatot, ezért nem engedték el, míg Harry herceget igen, mivel nem ő a trónörökös. A királyi sarj a könyvében és a netflixes sorozatukban is több ponton kihangsúlyozta, mennyire zavarja őt, hogy a királyi család tulajdonképpen nem is egy család, hanem egy cég, amelynek tagjai nem restek keresztbe tenni egymásnak.