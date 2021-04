Szerbiában annyit javult a járványhelyzet, hogy hosszú idő után először több beteg mehetett haza a kórházakból, mint amennyit felvettek – jelentette be Ana Brnabić szerb kormányfő. Beszámolt a nyitás részleteiről, többek között arról is, hogy április 19-től az oktatás is a megszokott formában folytatódhat.