Svájcban nyitnak a teraszok, az amerikai felnőttek felét már beoltották

A felnőttek fele megkapta már legalább az első, koronavírus elleni védőoltását az Egyesült Államokban – jelentette az Associated Press nyomán a The Guardian. Egyharmaduk már a második dózis vakcináját is megkapta.

Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images Hungary

Az amerikaiak nem sokkal azután tettek bejelentést erről, hogy kiderült, a koronavírus halálos áldozatainak a száma átlépte a hárommilliót. Az Egyesült Államokban jelenleg száz főre jelenleg 61,6 beadott oltás esik. Izraelben ez a szám 119,2.