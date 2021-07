Döntött az egyetem: ha nincs oltás, nem lehet dolgozni

A Moszkvai Állami Egyetem válságstábja hétfőtől nem engedélyezi a munkavégzést azoknak az alkalmazottaknak, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen – tájékoztatott a Meduza.io portál.

A Moszkvai Állami Egyetem vezetősége még júniusban jelentette be, hogy az oltás kötelező, és legalább az egyetem dolgozóinak hatvan százalékát be kell oltatni. Azt nem tudni, hogy az egyetem hány alkalmazottja van beoltva, viszont létrehoztak egy saját oltóközpontot, ahol az alkalmazottak és a diákok is beoltathatják magukat – írja a Körkép.sk.

Moszkva június 16-án bejelentette, hogy a kiskereskedelemben, oktatásügyben, egészségügyben és a tömegközlekedésben dolgozó személyeknek kötelező az oltás, és az első adag vakcinával legkésőbb július 15-ig be kell magukat oltatni. Amennyiben az alkalmazott nem oltatja be magát, a munkaadónak jogában áll megakadályozni a munkahelyre való belépést vagy otthoni munkát rendel el.