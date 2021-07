Az Erzsébet híd szlovákiai oldalán húsz-harminc önkéntes blokkolja a forgalmat reggel nyolc órától, ezzel megakadályozva az átkelést a határon − írja az Új Szó. A lap helyszíni beszámolója szerint az autósok többsége nyugodtan reagál a tiltakozásra.

A Magyarországról érkezők nem ennyire türelmesek. Sok szállító ragadt a demonstráció miatt a határ másik oldalán, akiknek be kell tartaniuk a szállítási időt. A tiltakozók azt állítják: elsősorban azokat az állampolgárokat támogatják a tiltakozással, akik kénytelenek Magyarországon munkát vállalni, mert jócskán megnehezítik a helyzetüket a hatóságok.

Csütörtöki bejegyzésünkben beszámoltunk arról, hogy a demonstrációk meghirdetői az ellen akarnak tiltakozni, hogy az országba csak a beoltottak utazhassanak be. Az Erzsébet híd mellett a rajkai határátkelőt is blokkolják, egy órától pedig a párkányi Mária Valéria hidat is le akarják zárni.