Az orosz fegyveres erők tagjait maradéktalanul beoltották az új koronavírus ellen, 34 ezren már a védőoltás harmadik adagját is megkapták – adta hírül az MTI.

A hadseregben a vakcináció körülbelül három hónappal ezelőtt fejeződött be. Most az újraoltás folyik. A menetrendnek megfelelően, már 34 ezer embert oltottunk be újra, mert tudjuk, hogy kit és mikor oltottak be, és hol kell elkezdeni az újraoltást. Összesen 1 millió 400 ezer embert oltottunk be