Magyarország július elején nyitotta meg és továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét a közös határok mentén élők számára is, mert ezzel is tovább növelheti a magyarországi és a külhoni magyarok járvány elleni védettségét – tudatta a koronavirus.gov.hu.

Az oltásra jogosultak Kárpátalja megye 18 év feletti lakosai, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. Fontos tudni, hogy augusztustól a lónyai határátkelőnél megszűnik az oltópont, Barabáson és Záhonyban viszont továbbra is működik.