Romániában csak a családja és a barátai hosszas unszolására ment végül a temesvári kórházba az a 34 éves férfi, aki egy rakás ostobaságot olvasott össze az interneten, és elhitte az egészet.

A férfi olyan összeesküvés-elméleteket olvasott, amelyek szerint a vírus elleni vakcinák mindenféle betegséget okoznak, sőt az is meggyőződése volt, hogy a lélegeztetőgépre kötött betegeknél az oxigén károsítja, szétroncsolja a tüdőhólyagocskákat.

Ez körülbelül olyan, mintha valaki arról lenne meggyőződve, hogy a csokitól rosszkedvűek lesznek az ovisok.

Cristian Oancea, a temesvári járványkórház igazgatója elmondta, a mindenféle orvosi alapot vagy hitelességet mellőző olvasmányokon kupálódott férfi gyakorlatilag az utolsó pillanatban fordult orvosi segítségért a környezete nyomására.

A férfi életéért most az intenzív osztályon küzdenek az orvosok.

Cristian Oancea azt is elmondta, hogy a fertőzöttek számára fenntartott intenzív részlegük már megint tele van, és a be nem oltottak azok, akik a Covid–19 súlyos formáit produkálják, a beoltottaknál általában enyhe a betegség lefolyása, ha ugyan megfertőződnek – számol be a kolozsvári Főtér.