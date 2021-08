Szeptemberben az összes járványügyi korlátozást feloldják Szingapúrban, amely a világ egyik leginkább átoltott országa és viszonylag kevés halálesettel megúszta eddig a járványt.

A döntést annak ellenére hozták meg, hogy szakértőik szerint évente több száz halálos áldozatot követelhet az endémia formájában jelenő maradó vírus.

Az egyetlen mód arra, hogy egy fertőzés miatt senki se haljon meg a világon, az, ha sikerül teljesen kiirtani azt. Ezt egyelőre csak egy alkalommal, a himlővel sikerült megcsinálni

– magyarázta Paul Tambyah infektológus.

Szingapúr a járvány kezdete óta mindössze 44, a koronavírussal összefüggő halálesetet könyvelt el. Ezzel szemben az influenzában évente körülbelül 800-an halnak meg az 5,7 milliós országban. A lakosság háromnegyedét már mindkétszer beoltották a koronavírus ellen, szeptemberre a mutató a 80 százalékot is meghaladhatja.A 70 év fölöttieknél már most is 80 százalékos az arány, a 60 és 69 év köztieknek pedig 88 százalékát oltották már be.