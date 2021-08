Predrag Kon szerb epidemiológus kijelentette, hogy a koronavírust lehetetlen kikerülni, így az oltatlan személyek egyszer biztosan meg fognak fertőződni – írja a Magyar Szó Online.

A vírust csak akkor lehet kikerülni, ha az ember több évre bezárja magát, mert a kórokozó elterjedt a világban, és továbbra is fennmarad

– mondta Kon, hozzátéve: azok, akik nem oltatják be magukat, gyakorlatilag a fertőzést választják az oltás helyett.

A szakember arról is beszélt, hogy szerinte az egészségügyi dolgozók számára is be kell vezetni a kötelező oltást, mert a beoltatlan orvosok rossz üzenetet mutatnak a polgároknak és meg is fertőzhetik a pácienseiket. A védettségi igazolványokkal kapcsolatban pedig azt mondta, hogy azokat elsősorban a szórakozóhelyeken, lagzikon kellene kötelezővé tenni, mert ott a tömegben, az éneklés és tánc által gyorsan tud terjedni a vírus.