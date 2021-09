Brazíliában már 134 millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját, 66 és fél millióan pedig már a teljes, dupla védőoltást felvették. Ez azt jelenti, hogy a 18 év feletti brazil lakosság 40 százaléka már oltott a Covid–19 ellen.

Brazília a járvány kezdete óta csaknem 21 millió koronavírus-fertőzöttet jelentett be, a halálesetek száma 583 362. Marcelo Queiroga egészségügyi miniszter nyilatkozata szerint már mintegy 21 millió ember felépült a betegségből. „Amikor átvettem az Egészségügyi Minisztériumot, a cél az volt, hogy naponta 1 millió embert oltassunk be. Ha ebben a tempóban folytatjuk az oltást, október végéig lehetséges lesz az ország teljes átoltottsága” – mondta a miniszter.



Brazíliában az elmúlt napokban decentralizálták az oltóprogramot, immár nemcsak központi intézményekben, hanem egyéb, a lakóhelyhez közeli oltópontokon is ellátják az embereket. Az országban jelenleg három vakcinához lehet hozzájutni, a nálunk is ismert Pfizer és AstraZeneca mellett a kínai CoronaVac nevű oltás is kérhető. Ez utóbbi az első klinikai kísérletek szerint biztonságos lehet a gyermekek és a serdülők számára, és erős antitestválaszt vált ki a beoltottakban. A klinikai vizsgálatokról szóló tanulmányt június végén publikálták a The Lancet Infectious Diseases folyóiratban.