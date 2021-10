Koronavírussal összefüggő légzőszervi megbetegedésekben meghalt egy hópárduc Dél-Dakotában – közölték a helyi állatkert munkatársai. A Baya névre keresztelt nagymacska múlt csütörtökön lett rosszul, köhögött, valamint étvágytalanság is sújtotta.

Az állatkert szerint – írja a Guardian – egy másik állatnál is pozitív koronavírustesztet mutattak ki. Közleményükben arról is beszámoltak, hogy korábban egy szibériai tigris is elkapta a gyilkos kórt.