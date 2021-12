Boris Johnson megszegte a járványügyi szabályokat azzal, hogy tavaly év végén karácsonyi bulit tartott a miniszterelnöki hivatalban, a Downing Street 10-ben.

Brit sajtóértesülések szerint a karácsonyi partira akkor került sor, amikor a koronavírus-járvány egy súlyos hulláma érintette az Egyesült Királyságot, és ezért tilosak lettek volna az efféle összejövetelek.

A brit miniszterelnök a fentiek ellenére megtartotta a karácsonyi bulit. Bennfentesek szerint a Downing Street 10-ben tartott összejövetelen körülbelül 40-50 ember vett részt, minimális távolságtartás mellett borozgattak, kvízeztek és megajándékozták egymást.

Járványügyi szempontból ez egy rémálom volt

– mondta egy anonimitást kérő bennfentes.

A tavalyi karácsonyi parti most azért is kerülhetett a nyilvánosság elé, mert nemrég Jenny Harries, a brit egészségügyi szolgálat biztonsági hivatalának vezetője azt kérte az emberektől, hogy idén se tartsanak karácsonyi összejöveteleket a járvány miatt. Erre viszont Boris Johnson azzal reagált, hogy szerinte nem indokolt az összejövetelek lemondása, azokat mindenki megtarthatja.

A Daily Mirrornak most ennek apropóján nyilatkozva többen állították, hogy nemcsak karácsonykor, de néhány más alkalommal is összejöveteleket tartottak a miniszterelnöki hivatalban, holott ezt nem lett volna szabad megtenniük. Ezenkívül azt mondták, hogy Boris Johnson és párja, Carrie Johnson közös lakásán is voltak összejövetelek, amit azzal magyaráztak, hogy a nő imádja a bulikat.

