Eddig kevesebb mint 200 esetben mutatták ki az omikron-variáns jelenlétét a betegek szervezetében világszerte – mondta Eran Segal izraeli professzor, a Weizmann Tudományos Intézet kutatója.

Segal hangsúlyozta: ennek alapján úgy tűnik, hogy bár a vírusvariáns sok helyen megjelent, de terjedni még nem kezdett el nagyobb közösségekben. Szerinte a variáns egyedül Dél-Afrikában terjedhetett el eddig, ott valamelyest nőtt is a kórházban kezeltek száma, de csak olyan mértékben, mint amit az előző variánsoknál is látni lehetett.

Nincs olyan eszköz, amely garantáltan megállíthatja a világjárványt

– szögezte le, miközben arról is beszélt, hogy a közeljövőben megjelenő, a Pfizer és Merck által gyártott koronavírus-gyógyszerek sokat segíthetnek majd a fertőzötteknek. Utóbbit már jóvá is hagyták az EU-ban, és elképzelhető, hogy be is vásároltak belőle.

(via Israel National News)