Lengyel tudósok történelmi felfedezése a járványról

Egy nap alatt több mint százezer új fertőzöttet regisztráltak Németországban, amire a járvány kezdete óta még nem volt példa.

Szerdán hajnalban 112 323 új esetről számolt be honlapján a Robert Koch Intézet (RKI), ami jóval meghaladja az előző rekordot. Mindeközben 239 koronavírus-fertőzött haláláról számoltak be a hatóságok.

Egyhetes átlagban százezer lakosra 584,4 új fertőzött jut jelenleg, amire szintén nem volt még példa a járvány kezdete óta. A kórházban kezeltek száma ugyanebben a mutatóban 3.17-nél áll, ez csak enyhe növekedés a múlt heti 3.14-hez képest.

Németországban az omikron-variáns terjed gyors sebességgel. A mutáns vírus Nyugat-Európa országaihoz képest itt kis fáziskéséssel kezdett el terjedni, így itt még csak a napokban robbant be igazán az omikron-hullám.

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter a német RTL-nek azt nyilatkozta kedden, hogy a hullám várhatóan február közepén tetőzhet. Németországban az utóbbi napokban több helyen is szigorítottak a korlátozásokon, ezáltal sok helyen az éttermekbe és bárokba csak azok léphetnek be, akik az első két oltás után a harmadikat is felvették, vagy fel tudnak mutatni egy negatív tesztet.

(via DW)