Február elsejétől európai uniós szinten lejár azoknak a román állampolgároknak a védettségi igazolványa, akik már több mint kilenc hónapja megkapták a koronavírus elleni oltás második adagját, de nem vették fel a harmadik, úgynevezett emlékeztető vakcinát – írja a transindex.

A román gyakorlat az uniós irányelvet követi, melyet az Európai Bizottság terjesztett még a tavalyi év végén. Az eltérő és ellentmondásos gyakorlatok elkerülése érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy az első vakcinasorozat után kibocsátott oltási igazolványokat egységesen kilenc hónapig fogadják el. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem utasíthatják vissza az utazók oltási igazolványát, ha azt kevesebb mint 9 hónappal az alapoltás utolsó adagjának beadása után állítottak ki.

A tagállamoknak következetesen újra meg kell nyitniuk határaikat az olyan oltóanyagokkal beoltott személyek előtt, amelyek felkerültek a WHO sürgősségi felhasználásra vonatkozó listájára. Az EU által jóváhagyott oltóanyagokkal beoltottak már most is beutazhatnak az Unió területére. Alapvető biztosítékként negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk egyrészt azoknak az utazóknak, akik olyan oltást kaptak, amelyet a WHO jóváhagyott, de az Európai Gyógyszerügynökség nem, másrészt a fertőzésből már felgyógyult személyeknek.

Magyarország ezúttal is külön úton jár, a kormány hat hónapra csökkentette az említett időintervallumot, amelynek elteltével lejár a védettségi, ha még hiányzik az emlékeztető oltás.