Mario Draghi olasz miniszterelnök a korlátozások időszakának végét jelentette be , miután az ország túljutott az omikron-variáns által okozott járványhullám tetőzésén.

A kormányfő a járványhelyzetet összegző kormányülésen egyre nyitottabb országról beszélt, elsősorban a fiatalok számára.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter szerint a kórházban kezelt betegek számának folyamatos csökkenésével új fázis, új korszak kezdődött.

Az utóbbi hét nap alatt majdnem harminc százalékkal csökkent a napi esetszám. Csütörtökön több mint 112 ezer új fertőzöttet regisztráltak, míg egy hete több mint 155 ezret. A halottak száma viszont nem csökken, az utóbbi 24 órában 414 beteg halt meg koronavírusban.

A kormány tagjainak nyilatkozatai szerint nem hosszabbítják tovább a március 31-ig érvényes egészségügyi vészhelyzetet, amely 2020 januárjában lépett életbe, és azóta tart.

Az emlékeztető oltással rendelkezők védettségi igazolásának érvényessége határozatlan időre szól február 7-től, és ez vonatkozik azokra a felgyógyultakra is, akik már két adag vakcinát vettek fel. Az emlékeztető oltás nélküliek esetében az oltási igazolás hat hónapig érvényes.

Az előírások értelmében az Európai Unióból érkezők – köztük a magyarok is –, ha esetleg az emlékeztető oltást már tavaly kora ősszel felvették, hat hónap elteltével is bármilyen tesztelés vagy többletigazolás nélkül léphetnek be Olaszországba.

