Camila Cabello és Ed Sheeran is fellép a birminghami jótékonysági gálán, amelyet az ukrajnai háború áldozatinak megsegítéséért rendeznek március 29-én. A fellépők között lesz még a Snow Patrol, Emeli Sandé és Gregory Porter is – számolt be róla a BBC News.

A koncert bevételét a brit katasztrófavédelmi bizottság (DEC) ukrajnai humanitárius válság kezelésével foglalkozó kezdeményezése kapja meg, amely élelmet, elhelyezést és orvosi ellátást biztosít a menekülteknek Ukrajnában és a környező országokban.

A koncertet közvetítő

brit TÉVÉcsatorna is ígéretet tett rá, hogy az adásból származó összes szponzori és reklámbevételt – becslések szerint 3 millió fontot – szintén felajánlja.

„Azért fogok énekelni, hogy megpróbáljak segíteni minden embernek, aki arra kényszerül, hogy elhagyja az otthonát, és együtt érzek azokkal, akiket még ebben a humanitárius válságban is faji megkülönböztetés ér” – közölte Emeli Sandé. Hozzátette:

senkitől sem szabad megtagadni a segélyekhez való hozzáférést és a határon való biztonságos átkelés jogát.

Cabello arról beszélt, hogy együtt érez az Ukrajnában élőkkel, és mindenkinek felelőssége van abban, hogy segítsünk rajtuk. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a pénz olyan szervezetekhez kerüljön, amelyek közvetlenül és gyorsan tudnak segítséget nyújtani a háború menekült áldozatainak.