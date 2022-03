Az egeket ostromolja a műtrágya világpiaci ára, ahogy a legfőbb exportőrnek számító Oroszország készletei rohamosan apadnak – írja a Financial Times. Ez is növeli az élelmiszer-ellátás biztonsága iránt érzett félelmeket, amelyekhez az is hozzájárul, hogy Ukrajna és Oroszország együttesen a világ legnagyobb mezőgazdasági exportőre.

A magas műtrágyaárak az élelmiszerárak növekedéséhez és a termények minőségének romlásához vezethetnek.