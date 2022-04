Az orosz hadsereg katonái menekülnek az Orosz Föderáció gyakorlótereiről, amiről az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara számolt be a Facebookon közzétett műveleti összefoglalóban.

Több mint ötven olyan esetet észleltek, amikor a személyzet engedély nélkül megszökött a táborokból a kiképzéseken, mielőtt az egységeket az Ukrajna elleni háborúba küldték volna az Orosz Föderáció területén lévő gyakorlóterekről

– olvasható a jelentésben.

Azt is megjegyzik, hogy az emberi erőforrások hiánya miatt a megszállók megpróbálják az ideiglenesen megszállt területek helyi lakosait is háborúba küldeni. Férfiak kényszersorozása indult meg Izjum városában is a Harkivi területen.