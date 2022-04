Több mint 200 000 fontot gyűjtött össze a Save the Children Ukraine felhívására egy 12 éves fiú. A Cumbriából származó Gabriel Clark a múlt hónapban vált ismertté, miután édesapja, Richard felszólította az embereket a közösségi médiában, hogy kövessék fia Instagram-fiókját, és osszák meg a képeket a gyerek kézműves alkotásairól, számol be róla a Sky News.

A wee thread about a young boy and the tweet that got away. Feel free to RT.



Three weeks ago my youngest, Gabriel 12, came home upset. His love of woodwork was not deemed cool, nor was only having 6 followers on his instagram. 1/15 pic.twitter.com/FRGQ6GCMzM

