Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság eddig 16 347 menedékkérelmet regisztrált Magyarországon a háború kezdete óta – írja az MTI.

Az idegenrendészet közleménye szerint a hétvégén is érkeznek a budapesti, Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálatra az orosz–ukrán konfliktus elől menekülők. A menedékstátusz iránti kérelmeket az ünnepek alatt is be lehet nyújtani.

A főigazgatóság dolgozói folyamatosan rögzítik a külföldiek adatait és kérelmeit, hogy a tartózkodásra jogosító szükséges okmányokkal lássák el a segítséget kérőket.