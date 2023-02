Új belügyminisztere és titkosszolgálati főnöke van Ukrajnának

Az ukrán parlament jóváhagyta azt, hogy az ukrán elnök Ihor Klimenkót nevezte ki Ukrajna új belügyminiszterévé.

A CNN beszámolója szerint Klimenko korábban az országos rendőrfőnöki tisztséget töltötte be, most pedig annak a Denisz Monasztirszkijnek lesz az utódja, aki januárban halt meg egy tragikus helikopterbalesetben (ideiglenes jelleggel már eddig is ő töltötte be a miniszteri tisztséget).

A parlament egyben jóváhagyta Vaszil Maljuk kinevezését is, aki az ukrán titkosszolgálat vezetését vette át nemrég. Ő azt az Ivan Bakanovot váltotta a tisztségben, akit még tavaly menesztettek amiatt, hogy a háború előtt és az invázió kezdetén számos mulasztást követhetett el.

A törvényhozásban végül az országban kihirdetett hadiállapot meghosszabbítását is jóváhagyták, amelyet nemrég kezdeményezett Volodimir Zelenszkij elnök.