Váratlan vendég érkezett Vlagyimir Putyinhoz

Li Csangfu, Kína védelmi minisztere egy előre be nem jelentett munkalátogatáson vesz részt az orosz fővárosban, és Vlagyimir Putyinnal is találkozott. A The Moscow Times szerint e találkozón azt mondta: sose volt ennyire erős és stabil Oroszország és Kína kapcsolata.

Szoros kötelékek fűznek össze minket, még a hidegháborús korszak katonai-politikai szövetségénél is szorosabbak […] és nagyon stabilak

– közölte.

Li Csangfu azt is hozzáfűzte, hogy a kínai–orosz kapcsolatok „egy új korszakba léptek”, és nem véletlen, hogy védelmi miniszteri kinevezése után elsőként látogatott Oroszországba.

Mindeközben Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy számos területen együttműködnek Kínával. Kiemelte ezek közül, hogy közös hadgyakorlatokat is tartanak, amelyek megerősítik a kapcsolat „bizalmas, stratégiai jellegét”.