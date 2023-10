Cseh házelnök: Putyint már évekkel ezelőtt meg lehetett volna állítani

A nemzetközi közösség döntése, hogy a Krím 2014-es annektálása után nem gyakorolt nyomást Oroszországra, rendkívül nagy hiba volt – jelentette ki Marketa Pekarova Adamova a cseh parlament alsóházának elnöke, a Szabadság Rádiónak adott interjújában.

Azt kell mondanom, hogy most már úgy gondolom, hogy egyértelműen rosszul döntöttünk, amikor nem gyakoroltunk nyomást Oroszországra, mert a válaszlépésünk elégtelen volt. És szinte biztos vagyok benne, hogy most már nemcsak én, hanem más vezetők is nagyon jól tudják, hogy ez hiba volt