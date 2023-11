Ukrajna kész nagy csapást mérni Oroszországra

Az orosz állami atomenergetikai vállalat arról számolt be, hogy turbinalapátok törtek el egy olyan erőműben, ahol a vállalat két olyan típusú reaktort telepített, amelyet Törökországban is épít, és amelyet Magyarországon is tervez − írta meg a The Guardian.

Az orosz atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom közölte, hogy nem világos, mi okozta a lapátok törését, ami miatt vasárnap le kellett állítani a Szentpétervártól nyugatra fekvő leningrádi atomerőmű egyik blokkját.

A legfontosabb most az, hogy megértsük a lapátok tönkremenetelének okát. Ez egy új jelenség

− mondta Alekszandr Sutikov, a Roszenergoatom vezetője. Elmondta, hogy a javításoknak december 22-ig be kell fejeződniük.