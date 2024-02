Hollandia is csatlakozik azokhoz, az Ukrajna és Lettország által megalapított koalícióhoz, amely modern drónokat juttatna az ukrán hadsereg számára – mindezt a holland védelmi miniszter jelentette be – írja a The Guardian.

Hollandia már a háború kitörése óta fejlett fegyverekkel látja el a honvédő országot – F–16-os vadászrepülőgépek mellett lőszerekkel és kézifegyverekkel.

Természetesen tudjuk, hogy a drónok nagyon fontosak ebben a háborúban. Ezért csatlakozunk ahhoz a drónkoalícióhoz, amelyet Ukrajna és Lettország közösen indított el más országokkal együtt, hogy növeljük a termelést […] és pontosan azt biztosítsuk, amire Ukrajnának szüksége van

– fogalmazott a holland védelmi miniszter, Kasja Ollongren.