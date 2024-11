Joe Biden ismét váratlanat lépett, átadnak egy kíméletlen eszközt, ezzel állítanák meg az orosz hadsereget

Joe Biden amerikai elnök engedélyezte, hogy Ukrajnának a gyalogság ellen használható taposóaknákat szállítson az Egyesült Államok – mondta egy amerikai tisztviselő a Reutersnek (hasonló értesülést osztott meg a The Washington Post című lap is, ugyancsak névtelenséget kérő tisztviselőkre hivatkozva).

A hírügynökség beszámolója szerint az amerikaiak úgy kalkulálnak, hogy

az eszközök segíthetnek lelassítani az orosz előrenyomulást kelet-ukrajnában – különösen, ha az Egyesült Államoktól származó más lőszerekkel együtt használják őket.

„Oroszország katonák hullámaival támadja az ukrán vonalakat keleten, függetlenül a veszteségektől, amelyeket elszenvednek. Tehát nyilvánvalóan az ukránok veszteségeket szenvednek, és több város és település veszélyben van. Ezeket az aknákat kifejezetten azért készítették, hogy pontosan ezzel vegyék fel a harcot” – fejtette ki a The Washington Postnak nyilatkozó tisztviselők egyike.

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Ukrajna saját területén használja az aknákat, és azt is, hogy civilek által lakott helyre ne telepítsenek belőlük. Az amerikaiak tankelhárító aknákkal már eddig is ellátták Ukrajnát, de taposóaknákat mostanáig nem szállítottak.

A Reutersnek nyilatkozó tisztviselő szerint az amerikai aknák abban is különböznek Oroszország aknáitól, hogy előre meghatározott idő után automatikusan hatástalanná válnak – miután a robbantáshoz működőképes akkumulátorra is szükségük van, és ha ez lemerül, akkor nem robbannak fel (ez azért is lehet fontos, mert egyes becslések szerint már így 100 évig elhúzódhat Ukrajna teljes aknamentesítése).

Az előző hétvégén megjelent sajtócikkek szerint az amerikai elnök már azt is jóváhagyta, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákkal mérjen csapást Oroszország területére. Vlagyimir Putyin a nukleáris doktrína módosításával reagált Joe Biden döntésére.

Az orosz fél szerint kedden meg is történtek az első csapások az amerikai rakétákkal orosz területen (ezt egyébként két ukrán lap, az RBK és Forbes is megerősítette saját forrásaik alapján). Utóbb több olyan videó is megjelent a közösségi médiában, amely állítólag ez a csapás látható.