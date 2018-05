Januárban már posztolt a Kiskunsági Nemzeti Park egy fotót virágzó árvalányhajról, most újra megtette. "Az őszi másodvirágzást ez a példány is szabadon értelmezi a Felső-Kiskunságban" - írják. Erdős Sarolta le is fotózta.

A hazánkban természetvédelmi oltalom alatt álló pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) a Kiskunságban késő tavasszal virágzik, de néha – főleg csapadékosabb években – másodvirágzást is végez. Az idei, viszonylag csapadékos, enyhe télen még most januárban is megfigyelhetőek virágzó árvalányhajak a Felső-Kiskunságban - írták a januári posztban.