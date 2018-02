Virág, vicces lufik, apró meglepetések, kedveskedések? Egy frászt. Mára a Valentin-nap a jóérzésű emberek és a kapcsolatban élő, még nem házas férfiak rémálma lett, olyasféle kínos kötelesség, mint nagyon sokáig a karácsony volt (és nyilván még most is az). Egy szót mondok: You WIN!!! (Aki emlékszik, melyik romkomban adta oda ezzel a szöveggel a gyűrűt a pasi a csajnak, legyen olyan jó, hogy megírja.)

Fotó: Valkai Nikolett / Instagram

Szóval a Valentin-napra ma már a lánykérés dívik, és ennek csodálatos, örökké érvényes szoborcsoportjáról tett ki fotót Instagramjára volt kollégánk, Valkai Niki (@aranylanyom). A kép az Alléban készült, a Férfiak mobillal az ékszerbolt előtt Valentin-napon címmel fog bekerülni az egyetemes művelődéstörténetbe. És persze, persze, tudom, hogy nem biztos, hogy mindenki gyűrűt akar venni, lehet, hogy vannak, akik nyakláncért, fülbevalóért, medálokért állnak sorba, de az vesse rám az első ékkövet, aki nem vett még soha eljegyzési gyűrűt jeles ünnepen. És az is, aki nem gondolja, hogy ha valaki ma este egy ékszeres dobozt villant a csajánál, amiben nem gyűrű van, annak a kapcsolata ingatagabb alapokra kerül, mint Lázár János jövője a kormányban.