Mert akkor is el lehet csípni izgalmas és szép jelenségeket, ha épp nincs gigamegaszuperhold, vagy holdfogyatkozás. A csillagászok szerint a Hold akkor a legszebb, amikor épp fogyó vagy növekvő fázisban van, mivel ilyenkor a Nap fénye súrolva éri, szépen kiemelve a kárterek árnyékait. Csütörtök este szólt is Facebookon a Magyar Csillagászati Egyesület, hogy érdemes távcsövezni a Holdat, mert a terminátor (azaz fény-árnyék elválasztóvonal) a Theophilus-Cyrillus-Catharina kráterhármasnál van. Az alábbi fotón balra alul szépen látszik is a három egymásba kapcsolódó kozmikus becsapódásnyom.

Volt még egy érdekes együtttállás is: szabad szemmel is jól látható volt az Aldebaran, a bika csillagkép fő csillaga a Holdtól balra, kb. négy holdátmérőnyire. Az este folyamán közeledett is hozzá a Hold, szabad szemmel is feltűnően, de sajnos hazánkból már nem volt megfigyelhető a teljes takarás, mivel a Hold addigra már lenyugodott.