Most, hogy LeBron James nyugatra igazolt, keleten a Boston Celtics vált az egyik legerősebb csapattá, de persze majd csak ősztől derül ki minden, amikor elstartolt az új NBA-szezon. Addig a játékosok vagy a nyári ligában készülnek, vagy éppen jótékonysági eseményen vesznek részt, mint Jayson Tatum és Kyrie Irving.

Az ember azt gondolná, hogy egy rakás kisgyerekkel kicsit megengedőbbek az NBA-sztárok, de mint a videón is látható, Tatum és Irving akkora szemétládák, hogy simán hülyére alázzák még a legkisebbeket is.

Here is @KyrieIrving and @jaytatum0 going at kids in their camp yesterday. Videos via @procamps and #thecelticsfanpage on IG pic.twitter.com/kX8z3k5UB6