A Kotaku írja, hogy Redditre kiszivárgott egy videó, egy eddig teljesen ismeretlen számítógépes/konzolos Harry Potter játékról. A Youtube-ra feltöltött videó már eltűnt, de annak egy másolata még megtalálható az interneten.

Elég rossz minőségű a felvétel, de így is látszik rajta, hogy egy nagyon profi, nyílt világú akció RPG készül, ahol a játékosok majd személyre szabhatják a karakterüket, tanulhatnak varázsigéket a Roxfortban és szembeszállhatnak különböző mágikus lényekkel is. Az iskola mellett a jékban szerepel a Tiltott rengeteg, meg a Roxfort melletti Roxmorts falu is, úgyhogy az sem kizárt, hogy be lehet majd ülni a Három seprűbe egy-két vajsörre.

Ez egy elég jó hír a rajongóknak, mert az eddigi, a Warner-filmekhez készült Harry Potter játékok egyszerűek és gyermetegek voltak, miközben látványosan nem tudtak mit kezdeni azzal a kreatív, sokszínű világgal, ami annyira szerethetővé tette a regénysorozatot.