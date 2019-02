Magyar nyelvű feliratok jelentek meg csütörtök este a bécsi S-Bahn egyik szakaszán a tájékoztató táblákon. Az egyiken magyarul volt olvasható a "köv. megálló" és a "menetrend" szó, sőt az is, hogy "Az ÖBB-Personalverkehr RT kellemes utazást kíván utasainak".

A heute.at azt írja: a számítógépes rendszerben eleve több nyelven, így angolul és magyarul is szerepelnek a tájékoztató feliratok. Az ÖBB szerint emberi hiba okozhatta, hogy csütörtökön a magyar nyelvű változat futott a kijelzőkön. Nincs ezen mint csodálkozni. Eleve sok magyar él Ausztriában, de velük nemcsak az osztrák síterepeken lehet találkozni, amikor a Hüttében Glühweint kérünk. Ma már azt is tudjuk, hogy a bécsi tömegközlekedés is bajban lenne a magyar szakemberek nélkül.