Május 30-án nálunk is bemutatják a Godzilla II - A szörnyek királyát, amiben Godzillának nem kell már egyedül szomorkodnia, mert feltűnik benne a japán filmsorozat két szuperlénye, King Ghidorah és Mothra is. Ahogy ebből a félperces új trélerből ki is derülhet.