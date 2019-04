A Vakondok dokumentumfilm-sorozatot több cikkben és posztban is követtük már, főleg a legutóbbi részt, a Vakondok 4 - Végigjátszást, ami a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar videojáték-fejlesztőit mutatta be, eléggé hiánypótló módon (itt írtunk róla kritikát). Az alkotók a filmet egy 40 órányi extrával pakolt blu-ray kiadással fejelték meg, amire közösségi projektfinanszírozással jött össze a pénz. Most megint a néphez fordultak: készül az újabb film, egyelőre cím nélkül, és az előző párja lesz, amennyiben ugyanazt a korszakot mutatja be, csak nem a videojátékok készítőinek, hanem a fogyasztóinak a szemszögéből.

Vagyis a rendszerváltás előtti és környéki években járunk, Magyarországra megérkezik a ZX Spectrum, a Commodore 64, aztán az Amiga, meg a DOS-t futtató pécék, és persze mindegyik platformra rengeteg játék. A szoftvereket védő szerzői jogi szabályozás még a gyerekcipőbe sem lépett bele, ezért virágzik a warez, a másolás, a kalózkodás, a játékcserebere, a legális játékok feltörése, miközben sokan nem is tudják, hogy illegális dolgot művelnek. A közös copy partik közösségformáló ereje viszont elképesztő: a XV. kerületi Csokonai Művelődési Központ ("Csoki") legendává nemesül pár éven belül, a Pecsában pedig őrületes warezorgiák zajlanak - aztán egy napon megjelennek a rendőrök... Ezt a geektörténeti szempontból marha izgalmas korszakot dolgozza majd fel az újabb Vakondok történet, pláne ha össze is jön rá a pénz. Az alkotók tízezer dollárt akarnak összeszedni - már több mint a fele megvan, és még 23 nap van a kampányból. Aki a megdobná őket pár dollárral, erre fáradjon, a honlapon további részleteket is talál a készülő filmről. Lent pedig a kampányvideó a "Nem szabad szoftvert lopni, de olykor muszáj" tételmondattal.