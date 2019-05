Az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászai rendszeresen nyújtanak jogi segítséget hajléktalan és lakhatási szegénységben élő embereknek. Minden pénteken kitelepülnek néhány székkel a budapesti Blaha Lujza térre, hogy elérjék őket a ügyfeleik. Mivel most lesz a kilakoltatási moratórium utáni első ügyfélfogadásuk, ezért rendhagyó, 12 órán át tartó ügyelettel készültek.

Azon kívül, hogy kilakoltatottaknak segítenek, szeretnék felhívni az évenkénti 3000-3500 kilakoltatásra, ezért koncerteket és különféle játékokat is szerveztek a térre a 12 órás ügyelet mellé. Este a Blahához közeli Aurórában is lesz Utcajogász támogatói fesztivál, ahol többek között fellép Egyedi Péter (Óriás), a Mayberian Oldschool, noÁr, de lehet készíttetni tetoválást is, aminek az árát a civil szervezet kapja meg adományként.