Ambrus Attila, a Viszkis néven híressé vált egykori bűnöző a Bors szerint feldúltan nyilatkozott nekik arról, hogy utaztak rá a román határőrök.

Az történt, hogy családostul akartak volna menni Romániába, de a kislányának, Annának nem volt útlevele.

Nyilván én is szétszórt voltam, de eszembe sem jutott, hogy a gyereknek is kell útlevél, hiszen van lakcím- és adókártyája is, és nyilván ott volt mellette az édesanyja, Réka is

– magyarázta. De ezek a románok nem engedték be lakcím-, és adókártyával se, mert nekik nem ez kellett. Úgyhogy vissza kellett fordulniuk. Emellett fuvaroztak egy másik autónyi terméket is, aminek ráadásul elkérték volna a szállítólevelét is. Úgy, hogy korábban másik határátkelőnél nem kértek szállítólevelet, csak most.

Ambrus úgy gondolja, hogy mindez nagyon erős volt, szándékosan vegzálták a román határőrök korábbi rablókarrierje miatt.

"Ugyanakkor ami történt, nem engem minősít, hanem a román hatóságokat. És az zavar, hogy én egykor tettem valamit, és emiatt most kitolnak az egész családommal" – panaszkodott. Egy dolgot viszont biztosan megtanult a külföldi utazásokról: