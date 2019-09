Mi egészen Firenzéig utaztunk azért, hogy megnézzük a ma élő legnevesebb performanszművész, Marina Abramović A tisztító című, nagyszabású és tényleg egészen lélegzetelállító kiállítását, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy egy évvel később Belgrádba is elhozzák a kiállítást.

Akkor ezt írtuk róla:

Mi értelme van a művészetnek, ha nem az, hogy gyomorba vágjon? Hogy összeszoruljon tőle a tüdőnk, nehezebben vegyük tőle a levegőt, gombóc legyen a torkunkban, és úgy érezzük: amit látunk, az valami nagyon súlyos, nagyon komoly dolog, ami miatt megváltozik valami a világban, és bennünk is? Marina Abramović életműkiállítása képes megadni ezt az érzést, a szapora szívveréstől egészen a katarzisig. Mert a belgrádi születésű, idén 72 éves performanszművész tényleg elment a falig, odáig, ahonnan már nincs tovább.

Kapcsolódó Sokkolni nem csak a meztelen testekkel lehet A művész, aki eljutott addig, ahonnan már nincs tovább, és aki többször majdnem belehalt abba, amit csinál. Firenzében lenyűgöző életmű-kiállítást rendeztek Marina Abramovićnak. Megnéztük.

A kiállítás szeptember 21. és január 20. között most pár órányi autózással is elérhető lesz (vonatok épp bajosan közlekednek Budapest és Belgrád között) a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeumban (Muzej Savremene Umetnosti).

Ami egyébként sokkal nagyobb szó annál, mint hogy meg lehet nézni nem messze egy nagyszerű kiállítást: a művész ugyanis belgrádi születésű, de mivel a diktatúrában, a rendszer hithű katonáinak gyerekeként született, és aztán ehhez mérten sem családilag, sem máshogyan nem volt túl egyszerű gyerekkora, amint tudott, el is jött Szerbiából, sőt művészetének egy jelentős szelete is azzal foglalkozik, hogyan szakított az országgal. 44 év után, az ország miniszterelnöknőjének meghívására 44 év után tehát most először lesz Marina Abramović-kiállítás Belgrádban, amiről a művész azt mondta, annyira izgul miatta, mint amikor A művész jelen van című kiállítására készült 2010-ben, amelyben három hónapon keresztül ült némán egy asztalnál, szemben a kiállítás látogatóival.

Abramović-csal pár éve interjúztunk is, persze a balkáni gyerekkoráról is beszélgettünk vele: