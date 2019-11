A Népstadion építéséről 1945-ben döntött az Országgyűlés, az építkezés évekkel később, 1948 nyarán kezdődött el. A munkálatok majdnem pontosan 5 évig tartottak, a megnyitót 1953. augusztusában tartották.

A helyén épült új Puskás kapcsán általános a hüledezés, hogy mennyire elszálltak a költségei, a több mint 67 ezer férőhelyes aréna bruttó 190, nettó kb. 160 milliárd forintba került. De mennyiért építették fel a régi, a mostaninál még több férőhelyes épület, és mit jelentene ez a mai árfolyamon?

A Nemzeti Sportközpontok régi oldalán található információk szerint az első ötéves terv büszkeségeként létrejött Népstadion összköltsége 160 millió forintot tett ki. Ez önmagában nem sokat mond, hiszen azóta jelentősen csökkent a forint értéke. Az Ártörténet szakportál számai alapján 1948 és 1953 között 1 forint nagyjából 174 forintot ért mai árakon számolva. Ha ebből indulunk ki,

a Népstadiont manapság 27,9 milliárd forintból húzhatnák fel,

ami az új Puskás költségének még nettóban is kevesebb mint az ötöde. Persze a két a számot csak erős korlátozásokkal érdemes összevetni: a Rákosi-rendszerben jóval olcsóbb volt a munkaerő, nem voltak olyan költséges, fejlett építőipari technikák (az építkezés jóval tovább is tartott, az új Puskást 2 év alatt elkészült), valószínűleg az építőanyagok is sokkal olcsóbbak voltak, a stadion pedig nem szolgált ki semmilyen luxusigényt (pl. nem voltak több ezres befogadóképességű vip-szekciók), a férőhelyek nagy része álló volt. A stadionon a korabeli politikai elvárás szerint sokan "önkéntes" munkában is dolgoztak: a híradó szerint maguk a focisták és más sportolók is.

A Bástya futballistái téglát hordanak. Forrás: Filmhíradók Online

De az 1949-es, Budapesten tartott Világifjúsági Találkozó résztvevői közül is besegítettek 4 ezren. A korrupció mértékéről nem találtunk becsléseket, de annyira nem lennénk meglepve, ha kiderülne, hogy a Rákosi-rendszer csengőfrászos politikai klímájában kevésbé mertek látványos túlárazásokba bonyolódni az érintettek.

Kovács Gizi, a Bástya atlétája lapátol. Forrás: Filmhíradók Online

Vagyis nincs mit csodálkozni a két stadion ára közötti szakadékon, viszont ha környékbeli hasonló projektekkel és projekttervekkel vetjük össze az új Puskást, akkor is óriási a különbség. A 444 gyűjtése szerint például a szerbek kb. a régi Népstadion költségeiből (100 millió euróból) terveznek egy 60 ezres stadiont építeni, az 55 ezres román stadion pedig 70 milliárd forintnak megfelelő összegből jött ki.