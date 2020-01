Az építési vállalkozó Said Jammal 1999-ben kezdett építeni egy házat a nigériai Abujában, aminek manapság már a csodájára járnak. A ház olyan, mintha egy repülőgép ereszkedett volna olyan puhán a tetejére, olyan puhán, hogy semmilyen kárt nem okozott sem a házban, sem a repülőben. A repülő valójában kőből van és a ház része.

Itt él a hatgyermekes libanoni emigráns család, ahogy ezt a BBC riportjában is látni. Egy ilyen különleges ház Said szerint soha nem lesz kész teljesen, mindig van mit csinálni rajta, és rendkívül büszke arra, hogy egy ilyen látványossággal gazdagította választott hazája fővárosát. A stáb kíváncsi lett volna a megajándékozott feleség véleményére is, ő azonban túlságosan szégyenlős volt a nyilatkozathoz, de az arcáról boldogságot lehetett leolvasni.