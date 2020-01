Miután Ausztráliában rendkívüli helyzetet hirdettek a hónapok óta tartó bozóttüzek miatt, egyre több híresség ajnálja fel a segítségét. Nick Kyrgios ausztrál teniszező csütörtökön Twitteren jelentett be, hogy minden egyes ász után, amit a január 20-án kezdődő Ausztrál Openen üt, 200 dollárt adományoz majd.

Az amerikai énekesnő, Pink addig nem vár. Ő összesen 500 ezer dollárt (nagyjából 145 millió forintot) ajánlott fel azoknak a tűzoltóknak, akik a katasztrófa sújtotta területeken dolgoznak.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz * pic.twitter.com/kyjDbhoXpp